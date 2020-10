" Morgen, mein Name ist Brinkmann, ich bin der neue Chefarzt !" So stellt sich Professor Klaus Brinkmann am 22. Oktober 1985 in der ersten Folge der ZDF-Produktion vor. Der erfolgreiche Chirurg ist in seinen Geburtsort zurückgekehrt, um die örtliche Klinik zu übernehmen. Es ist der Start zu 70 Folgen voller dramatischer, heiterer und romantischer Momente rund um den "Halbgott in Weiß", seine Familie und die Belegschaft. Medizinische Belange spielen da nur am Rande eine Rolle.

Heile Welt für Millionen Zuschauer

Die Serie erobert die Herzen der Zuschauer im Sturm. Bis zu 28 Millionen Menschen sitzen pro Folge vor den TV-Geräten und bescheren dem ZDF sensationelle Einschaltquoten von bis zu 60 Prozent. Auch international ist die Schwarzwaldklinik ein Erfolg; sie wird in 43 Ländern ausgestrahlt. Kritik gibt es dennoch: Manchen ist die Serie zu seicht, professionelle Mediziner bezeichnen sie als wenig authentisch.

Nichts zu meckern gibt es dagegen bei der Besetzung: Klausjürgen Wussow als Chefarzt Dr. Brinkmann, Sascha Hehn als dessen Sohn und Frauenheld Udo sowie Gaby Dohm als Brinkmanns bessere Hälfte Christa prägen eine ganze Generation. Unvergessen sind auch Eva Maria Bauer als Oberschwester Hildegard, Jochen Schroeder als frecher Pfleger Mischa oder Evelyn Haman als Haushälterin Carsta Michaelis.