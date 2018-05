Stürmer Willi Koslowski ist einer von nur drei noch lebenden Schalkern, die schon als Meister im Jubelkorso durch Gelsenkirchen gefahren sind. 60 Jahre ist das her, fünf Jahre, bevor die Bundesliga gegründet wird. Der Vater des Erfolgs, erzählt der 81-jährige Koslowski, ist ein Österreicher: Trainer Edi Frühwirth.

Klodt macht das Spiel seines Lebens

1958 führt Frühwirth die "Knappen-Elf" als Ersten der Oberliga West in die Endrunde um die Meisterschaft. Mit jungen Talenten aus der Region hat er eine selbstbewusste Mannschaft geformt, die er nicht als "harter Hund", sondern mit väterlicher Empathie trainiert.

Meisterschale und Andenken an 1958 im Schalke-Museum

" Der konnte mit jungen Spielern umgehen; der war Psychologe ", lobt Willi Koslowski. Habe einer mal schwach gespielt, " hat ihn der Herr Frühwirth ihn in den Arm genommen und gesagt: Pass mal auf, du warst nicht gut heute. Aber nächste Woche wirst Du wieder gut spielen. Lass Dir von keinem was anderes erzählen! "