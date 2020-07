Einsteins Vermächtnis

Als Einstein von Russell um die Beteiligung an einem internationalen Aufruf gebeten wird, zögert er nicht. Wenige Tage vor seinem Tod unterschreibt er das von Russell entworfene Manifest. Daraufhin gewinnt Russell zehn weitere Topwissenschaftler, meist Nobelpreisträger, und stellt am 9. Juli 1955 in London den gemeinsamen Aufruf vor.