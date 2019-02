1946 hatten die USA in dem Inselstaat in Ozeanien mit großangelegten Kernwaffentests begonnen. Wie groß, das zeigt der Vergleich zum Zweiten Weltkrieg: Dabei wurden 36.000 Tonnen an Sprengladungen abgeworfen.

" Auf den Marshallinseln im Pazifik wurden so viele Kernwaffen gezündet, dass es einer explosiven Kraft von 100 Millionen Tonnen Sprengstoff entspricht ", sagt der Biologe Bernd Franke vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg.