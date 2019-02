6. Februar 1924 - Einstein erklärt "Meine Relativitätstheorie" im Radio

Sieben Jahre erfolglos Denken

Die Beispiele erläutern die fundamentalen Erkenntnisse, die Albert Einstein in seiner speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie formuliert hat. Sieben Jahre habe er sich mit der " Unvereinbarkeit des Gesetzes der Lichtausbreitung mit der erfahrungsmäßig gültigen Gleichwertigkeit aller Inertialsysteme " beschäftigt, erklärt der Nobelpreisträger am 6. Februar 1924 im Radio.

" Nach vergeblichem Nachdenken 1898 bis 1905 kam mir plötzlich die Lösung mit dem Gedanken, dass unsere Begriffe und Gesetze über Raum und Zeit nur insofern Geltung beanspruchen dürfen, als sie mit den Erlebnissen in klaren Beziehungen stehen und dass die Erfahrungen sehr wohl dazu führen können, dass wir diese Begriffe und Gesetze abändern ."

Keine Lösung für die Quanten

Geboren wird Einstein 1879 in Ulm. Er studiert in Zürich, arbeitet zunächst als Hauslehrer und geht 1902 als "technischer Experte dritter Klasse" ans Schweizer Patentamt. Ein Jahr später heiratet er die serbische Physikerin Mileva Marić, die maßgeblich an der Entwicklung seiner Ideen beteiligt ist. 1905 publiziert er seine spezielle Relativitätstheorie, die auch die berühmte Formel E = mc² enthält, zehn Jahre später seine allgemeine Relativitätstheorie. Beschleunigte Systeme, gekrümmte Räume und Gravitation sind darin Schlüsselthemen. 1922 wird ihm rückwirkend für 1921 der Nobelpreis für Physik verliehen.