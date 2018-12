Der Jetset im Gästehaus

So ist sein Sommerhaus, das er im kleinen spanischen Fischerdorf Marbella baut, bestens besucht. "Es ist eine Zeit gewesen, in der in Deutschland viele Leute satt waren vom schlechten Wetter, vom Krieg, von Trümmern ", so zu Hohenlohe.

Spanien bietet besten Wein und gutes Essen, Sonne, Meer. Alfonso verbreitet zudem eine fröhliche Atmosphäre, man genießt seine Nähe. "Und am Anfang haben sie in unser Privathaus gepasst" , erinnerte er sich. Dann kommen zu viele Verwandte und Bekannte. Der Prinz baut 1953 ein exklusives Hotel und macht Marbella zum Treffpunkt der Reichen und Schönen.

Hochzeit mit einer 15-Jährigen

Spaniens Sonne und Alfonsos Lässigkeit locken sie alle an. Ari Onassis, Maria Callas, Edward VIII., Gunther Sachs, Brigitte Bardot, die Flicks, Rothschilds, Kennedys und Bismarcks genießen das "süße" Leben im legendären "Marbella Club". Die rauschenden Partys liefern den Stoff für die Klatschspalten der Boulevard-Presse.