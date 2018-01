Hepburn macht sich rar in Hollywood

1954 heiratet sie ihren Schauspielkollegen Mel Ferrer. Die Ehe ist schwierig, weil er eifersüchtig ist auf ihren Erfolg. Hepburn, die unbedingt ein Kind möchte, erleidet mehrere Fehlgeburten. Erst 1960 wird ihr Sohn Sean geboren. Nach der Geburt des zweiten Sohnes macht sich die Schauspielerin in Hollywood immer rarer. In den 1980er-Jahren wird sie Unicef-Botschafterin.

Schwer krank reist Audrey Hepburn noch nach Somalia, um zu helfen. Am 20. Januar 1991 stirbt sie im Alter von nur 63 Jahren in ihrem Haus am Genfer See.

