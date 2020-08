Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg treffen sich am 17. Juli 1945 die Staatschefs der drei alliierten Siegermächte USA, Großbritannien und Sowjetunion im Potsdamer Schloss Cecilienhof. Ihr Thema: die Neuordnung Europas und die Nachkriegsordnung für Deutschland.

Die Potsdamer Konferenz ist das letzte Treffen der Alliierten dieser Art. Im Dezember 1943 einigten sie sich in Teheran auf die Landung in Nordfrankreich und eine Westverschiebung Polens. Im Februar 1945 beschlossen sie in Jalta, Deutschland in Besatzungszonen aufzuteilen.