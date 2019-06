Noch herrscht Hitler-Deutschland über fast ganz Westeuropa - und in Frankreich ist schlechtes Wetter. Zu schlecht für die erwartete Invasion der Alliierten, denken die Generale der deutschen Wehrmacht. Generalfeldmarschall Erwin Rommel, zuständig für die Verteidigungsanlagen am "Atlantikwall", ist sogar auf Kurzurlaub.

Seine Frau feiert am 6. Juni 1944 ihren 50. Geburtstag. Rommel ist zu Hause bei ihr in Herrlingen bei Ulm. Doch am Morgen wird klar: Der "D-Day", der Tag X, hat begonnen: 170.000 US-Amerikaner, Briten und Kanadier landen in der Normandie. Rund 6.000 Schiffe sind beteiligt. Über 20.000 Soldaten springen mit Fallschirmen hinter der Front ab.