Liebe zum Jazz

Geboren wird Alexander 1926 als Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumayer in Wien. Er wächst in einer kleinen Mietwohnung auf. Der Großvater hat einen Grammophonladen und führt ihn schon mit sechs Jahren in die Oper. Mit zehn lernt Alexander Klavierspielen, das er bald perfekt beherrscht – und fliegt wegen seines später hochgelobten parodistischen Talents fast vom Gymnasium. 1944 macht er Notabitur, wird eingezogen, kommt in Ostfriesland in Gefangenschaft – und spielt im Lager Theater.

1946 wird Alexander entlassen und am renommierten Max-Reinhardt-Seminar für Schauspiel aufgenommen. Dort schließt er zwei Jahre später mit Auszeichnung ab. Im amerikanischen Sektor Wiens spielt er in Clubs Jazz und tritt in Operetten und Boulevardkomödien auf. 1952 heiratet er Hilde Haagen, die seine Managerin wird. Bis zu ihrem Tod 2003 bleibt das Paar zusammen. Zwei Kinder entspringen der Ehe.

Mit Charme, Musik und Frauenkleidern

1956 verabschiedet sich Alexander von der Bühne und wendet sich ganz dem Kino zu. Schon 1954 hat er in "Verliebte Leute" seine erste Hauptrolle neben Hans Moser und Rudolf Platte. In "Liebe, Tanz und 1.000 Schlager" (1955) darf er an der Seite von Bibi Johns zeigen, wie fantastisch er Klavierspielen kann. Für "Charleys Tante" (1963) schlüpft er in Frauenkleider. Insgesamt wirkt Alexander in über 50 Unterhaltungs- und Revuefilmen mit, deren Drehbücher zum Teil um seine Lieder herum geschrieben werden.