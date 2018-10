28. Oktober 1943 - Geburtstag von Cornelia Froboess

Mit Charme und Ironie

Geboren wird Froboess am 28. Oktober 1943 – wegen der Bombenangriffe allerdings nicht in Berlin, wo sie aufwächst, sondern in Wriezen an der Oder. 1951 steht sie erstmals auf der Musikbühne. Danach beginnt eine Karriere mit Schlagern und Rollen in Kinofilmen, die von der Pubertät unterbrochen wird. Eine Laufbahn als Sängerin behagt Froboess ohnehin nicht.

Von 1951 bis 1961 nimmt Froboess gegen den Willen des Vaters Schauspielunterricht. 1958 steht sie an der Seite des "deutschen Elvis" Peter Kraus im Film "Wenn die Conny mit dem Peter" vor der Kamera. Mit Charme, aber auch einem Hauch von Selbstironie werden die beiden zum Traumpaar der Nation. 1962 erhält sie für ihren Hit "Zwei kleine Italiener" eine Goldene Schallplatte, ein Jahr später absolviert sie ihr Bühnendebüt am Salzburger Landestheater.

"Praxis Bülowbogen"

1965 ist Froboess in einer Fernsehfassung von Shakespeares "Ein Wintermärchen" erstmals in einer Fernsehproduktion zu sehen. 1972 wird sie Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele, dem sie bis zu ihrem Wechsel ans Bayerische Staatsschauspiel fast 30 Jahre angehört. 1982 bekommt Froboess für ihre Rolle in "Die Sehnsucht der Veronica Voss" den Goldenen Bären der Berliner Filmfestspiele. Einem größeren Publikum wird sie ab 1987 mit der TV -Serie "Praxis Bülowbogen" in der Rolle der Dr. Pia Michaelis bekannt.

Als "Großmutter" schlägt Froeboess mit Kinder- und Jugendfilmen wie "Die wilden Kerle" (2003), "Villa Henriette" (2005) und "Ostwind" (2013) den Bogen zu ihrer Zeit als Kinderstar. Verheiratet ist sie seit 1967 mit dem Regisseur und Intendanten Hellmuth Matiasek. Sie hat zwei Kinder.