Am 10. Mai 1940 überfällt Adolf Hitlers Wehrmacht die neutralen Niederlande. Königin Wilhelmina appelliert im Rundfunk an das Pflichtgefühl ihrer Landsleute. Dann besteigt sie mit der niederländischen Regierung ein britisches Kriegsschiff. Der Kreuzer soll sie nach Flandern bringen.

"Wäre nicht von Anfang an jede Verbindung mit der kämpfenden Truppe abgeschnitten gewesen, hätte ich mich in den Schützengraben begeben können." Am liebsten, schreibt Wilhelmina später, wäre sie zu ihren Soldaten gestoßen, um als "der letzte Mann im letzten Graben zu fallen" .

Symbol des Widerstands gegen Hitler