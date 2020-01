Pater Klaus Mertes, Rektor des Berliner Canisius-Kollegs, will aufklären. Am 28. Januar 2010 wird bekannt, dass Lehrer an seinem Elite-Gymnasium Kinder sexuell missbraucht haben. " Mit tiefer Erschütterung und Scham habe ich diese entsetzlichen, nicht nur vereinzelten, sondern systematischen und jahrelangen Übergriffe zur Kenntnis genommen ", schreibt Klaus Mertes damals in einem Brief an über 600 ehemalige Schüler.