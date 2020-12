Der Theateravantgarde verpflichtet

Geboren wird Piccoli am 27. Dezember 1925 als Sohn zweier Musiker in Paris. Seine Mutter entstammt einer politisch einflussreichen Industriellenfamilie – ein Milieu, das er von Kindheit an hasst und ihn wohl dazu bringt, für die kommunistische und pazifistische Linke aktiv zu sein. In den 1950er Jahren spielt Piccoli vor allem Theater, unter anderem in Stücken von Samuel Beckett und Luigi Pirandello. Später ist er der französische "Stellvertreter" im gleichnamigen Stück von Rolf Hochhuth und Thomas Bernhards "Minetti".

1944 gibt Piccoli sein Filmdebüt. 1968 spielt er in Alfred Hitchcocks Thriller "Topas". Er hat eine Affäre mit Romy Schneider und heiratet 1966 in zweiter Ehe Juliette Gréco, die ihn später als langweiligen Ehemann beschreiben wird. Danach ist er bis zu seinem Tod mit der Drehbuchautorin Ludivine Clerc verheiratet.

Zwischen Wutausbruch und Schabernack

Allein elf Mal spielt Piccoli mit Catharine Deneuve, etwa in "Herzklopfen" (1968). Sieben Filme dreht er mit Romy Schneider. Bei seinen Filmpartnerinnen genießt er den Ruf des respektvollen Gentleman. Seinem Publikum will er weniger gefallen als es beeindrucken. Und das gelingt ihm durch seine unglaubliche Wandlungsfähigkeit. Auf der Bühne und im Film sind seine ironische Eleganz ebenso legendär wie seine animalischen Wutausbrüche. Kollegen schätzen seine Loyalität und seinen Hang zum Schabernack.

Legendär wird auch Piccolis Auftritt im Skandalstreifen "Das große Fressen" (1973) des exzentrischen italienischen Regisseurs Marco Ferreri, in dem vier Freunde beschließen, durch Nahrungsaufnahme Selbstmord zu begehen.