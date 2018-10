Erster Film mit 13 Jahren

Geboren wird die Tochter einer Schauspielerfamilie am 22. Oktober 1943 in Paris unter dem Namen Catherine Dorléac. Ihren ersten Film dreht sie bereits mit 13 Jahren. Ihren ersten Erfolg hat sie 1964 in der Musical-Romanze "Die Regenschirme von Cherbourg": herzzerreißend ihr Abschied vom Geliebten, der in den Krieg zieht.

Eine andere Seite zeigt sie in Roman Polanskis Psycho-Schocker "Ekel" (1965): Als labile Frau hat sie so panische Angst vor der Sexualität, dass sie im Wahn zur Mörderin wird. In "Das Geheimnis der falschen Braut" (1969) von Truffaut spielt sie eine Femme fatale, die Jean Paul Belmondo um Geld und Verstand bringt.