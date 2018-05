"To be or not to be", deklamiert Michel anfangs in Hamlet-Pose, hält einen Schweinskopf an sein Gesicht und lässt dazu einen kräftigen Furz. Regisseur Marco Ferreri verliert keine Zeit, den schockierten Zuschauern klar zu machen, was sie in seinem neuen Film erwartet.

Eigentlich, sagt der skandalerprobte Italiener, habe er sein Werk " Fressen, ficken, scheißen, sterben " betiteln wollen – was den Inhalt der makabren Filmsatire treffend wiedergibt. Mit "Das große Fressen" (La grande bouffe) serviert Ferreri eine provokante Kino-Kalorienbombe, die vielen Premierengästen bei den Filmfestspielen in Cannes schlagartig die Laune und den Appetit verdirbt.