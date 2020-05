Unterzeichnung in Paris

Die französische Definition von Maß und Gewicht finden auch andere Länder interessant. Eine einheitliche Größe über Stadt- und Ländergrenzen hinweg würde den Handel erleichtern und Streit vermeiden.

So unterzeichnen 17 Nationen am 20. Mai 1875 die internationale Meterkonvention, in der sie das französische Einheitensystem übernehmen. Zugleich wird das "Büro für Maße und Gewichte" mit Sitz in Paris gegründet.

Im 20. Jahrhundert kommen jedoch Zweifel an der Genauigkeit der Messmethode auf. Daher wird 1983 die unveränderliche Lichtgeschwindigkeit zur Referenzgröße. Ein Meter ist nun definiert als die Länge der Strecke, die Licht im Vakuum während einer bestimmten Zeit zurücklegt.

Das Ende von Urmeter und Urkilogramm

2018 einigen sich die Mitglieder der Meterkonvention darauf, das System der Maßeinheiten vollständig zu erneuern. Es tritt am 20. Mai 2019 – auf den Tag genau 144 Jahre nach Unterzeichnung der internationalen Meterkonvention – in Kraft.

Die Maßeinheiten beruhen nun alleine auf von der Natur vorgegebenen physikalischen Konstanten, die – nach heutigem Wissensstand – bis in alle Ewigkeit unveränderlich sind. Urmeter und Urkilogramm haben endgültig ausgedient.