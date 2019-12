"Kleines Florentiner Thermometer"

"So spielte der Luftdruck keine Rolle mehr", erklärt Wissenschaftshistoriker Dario Camuffo. Als Messflüssigkeit nutzen die Florentiner Wissenschaftler gefärbten Weingeist, die Mess-Skala besteht aus 50 Perlen, der Abstand zwischen zwei Einheiten entspricht einem Grad. Dieses "kleine Florentiner Thermometer" ist eine Sensation.

"Damit war es möglich, (...) die Temperatur eines Ortes zu vergleichen mit der eines anderen" , so Camuffo. Der Großherzog gibt Dutzende gleicher Thermometer in Auftrag und lässt diese an elf Stationen aufstellen, unter anderem in Florenz, Pisa, Bologna, Paris, Innsbruck und in Osnabrück. Die Messungen gehen – nach allem, was man heute weiß – Mitte Dezember 1654 los.

Kardinal statt Experimente

An jedem Standort gibt es zwei Thermometer, eins nach Norden ausgerichtet, eins nach Süden. Alle paar Stunden wird die Temperatur mit einem Vermerk zum Wetter notiert. So entstehen besondere Tagebücher. "Mit Zeichnungen von Hagelkörnern oder Blumen, die gerade anfingen zu blühen", sagt Camuffo.

Dann wird der Kirche der Forscherdrang der Medici zu viel. Leopold wird zum Kardinal berufen, dafür müssen die Experimente aufhören. Mit dem Tod von Ferdinand II. 1670 werden auch die letzten Mess-Stationen geschlossen. Die Daten aus dem Medici-Netzwerk gelten heute als älteste wissenschaftlich fundierte Temperaturmessreihe.