Endlich kann ein Platinstab angefertigt werden, der die gewünschte Länge hat – der Urmeter, der von nun an als Referenz dienen soll. Und bei der Gelegenheit entsteht auch gleich das Urkilogramm. Es wird in Abhängigkeit vom Meter definiert: Es entspricht dem Gewicht, das ein Wasserwürfel mit einer Kantenlänge von einem Zehntel-Meter hat.

Am 10. Dezember 1799 werden Meter und Kilogramm in Frankreich per Gesetz als allgemeinverbindliche Einheiten festgelegt. Ende des 19. Jahrhunderts übernehmen andere Nationen das französische Einheitensystem, und Kopien von Urmeter und Urkilogramm werden für viele Länder angefertigt.

Das Urkilogramm verliert Gewicht

Durch Beschädigungen wurden der Urmeter und seine Kopien jedoch ungenau. 1983 einigt man sich deshalb darauf, keinen Gegenstand, sondern die unveränderliche Lichtgeschwindigkeit zur Referenzgröße für Längenmessungen zu machen.

Auch das in einem Pariser Tresor aufbewahrte Urkilogramm aus Platin hat ein Problem: Es verliert Gewicht – und keiner weiß, warum. Wissenschaftler bestimmen deswegen heute das Referenzgewicht zum Beispiel durch die Anzahl der Atome im Kristallgitter einer Siliziumkugel. Da die Atommasse bekannt ist, kann durch die Zählung der Atome das Kilogramm neu definiert werden.

Nach vielen Jahren der Forschung konnte unter anderem mit solchen Methoden im November 2018 auf der internationalen Generalkonferenz für Maß und Gewicht das System der Maßeinheiten revolutioniert werden. Es beruht seit Mai 2019 vollständig auf von der Natur vorgegebenen Konstanten.

Stand: 10.12.2019, 00:00