Drei Wörter sind es nur, aber es sind wohl die prägnantesten in Angela Merkels bisheriger Kanzlerschaft. Drei Wörter, die letztlich wie ein Lackmustest den Zustand der Gesellschaft offenlegen, als Hundertausende Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten fliehen, um in Deutschland Schutz oder eine neue Heimat zu suchen.

In einer Pressekonferenz am 31. August 2015 bestimmt Merkel ihre Position zur Flüchtlingswelle. Es geht um Humanität und Sicherheit, Erstaufnahmelager, faire Verteilung, Asyl und Rückführung. " Das Motiv ", so erklärt die CDU -Politikerin, " mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft - wir schaffen das !"