So ein freches Mädchen wie Pippi hatte die Welt noch nicht gesehen. Viele Eltern und Pädagogen sind schockiert, als das Buch "Pippi Langstrumpf" am 25. September 1949 in Deutschland erscheint.

Die Hauptfigur Pippi, ein Mädchen mit roten Zöpfen und zwei riesengroßen Schuhen, isst einmal eine ganze Sahnetorte, besitzt einen Koffer voller Goldstücke – und geht nicht zur Schule.