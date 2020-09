Die Kolonialzeit ist zwar längst vorbei. Aber im Nordwesten Afrikas gibt es noch immer eine Kolonie: die Westsahara - früher von Spanien, heute von Marokko besetzt. Das Land am Atlantik besteht fast nur aus Wüste. Trotzdem leben dort Menschen: die Sahrauis.

Die meisten von ihnen sind jedoch seit 1975 in Flüchtlingslagern in der südalgerischen Wüste bei Tindouf untergebracht. 170.000 Menschen verwalten sich dort selbst: In vier von fünf Lagern sind Frauen Bürgermeisterinnen, ein Bildungswesen ist installiert, Religion und Politik sind getrennt.