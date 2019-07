"Das ist der Tod eines Autokraten. Eines der schwärzesten Kapitel der jüngeren Geschichte Marokkos geht damit zu Ende" , sagt hingegen Bachir Ben Barka, Sohn eines bekannten Oppositionellen.

Für heilig erklärt

Geboren wird Hassan, Sohn von Mohammed V., am 9. Juli 1929 in Rabat. Der Prinz wird in französischer Sprache und Literatur unterrichtet, in islamischer Geschichte und Religion. Bereits als junger Mann unterstützt er seinen Vater in diplomatischen und politischen Angelegenheiten.