Eines Tages erklärt sich der sonst so öffentlichkeitsscheue Wonka bereit, fünf ausgewählte Kinder durch seine Fabrik zu führen. Der Grund: Er sucht einen Erben für sein wundersames Schokoladenimperium.

Bei dem Rundgang zeigt sich schnell, dass Wonka nur vermeintlich der nette, wenn auch etwas schrullige Onkel ist. In Wahrheit ist der Chocolatier ausgesprochen ungeübt im Umgang mit anderen Menschen, seine Geduld ist rasend schnell am Ende und mit schlechtem Benehmen kommt er überhaupt nicht klar. So geht bei der Führung ein ungezogenes Kind nach dem anderen durch "bedauerliche Missgeschicke" verloren. Nur Charlie Bucket - höflich, bescheiden und liebenswert - übersteht die Auslese unbeschadet.

Depp kaum wieder zu erkennen

Am 11. August 2005 kommt "Charlie und die Schokoladenfabrik" in die deutschen Kinos. Regisseur Tim Burton wählt für die Hauptrolle seinen Stammschauspieler und Freund Johnny Depp, der als Willy Wonka kaum wieder zu erkennen ist. Mit seinem Samtrock, der bleichen Haut, dem mädchenhaften Pagenkopf und seiner latenten Hysterie erinnert er an eine Karikatur von Michael Jackson.

Depp hatte schon in Burtons Filmen "Edward mit den Scherenhänden", "Sleepy Hollow" und "Ed Wood" mitgespielt. Er schätzt die Arbeit von Burton sehr. " Tim ist einer der wenigen Menschen, die man Genie und Visionär nennen kann ", so der Schauspieler.

Tim Burton, geboren 1958 in Kalifornien, studiert Trickfilmkunst und arbeitet zunächst als Zeichner bei Disney. Mit "Charlie und die Schokoladenfabrik" verfilmt er ein Buch seiner Kindheit. Der britische Bestsellerautor Roald Dahl hatte es 1964 veröffentlicht und den schwarzen Humor in die moderne Kinderliteratur eingeführt.