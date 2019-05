Der entscheidende Hinweis kam von einem Münchener Arzt, der den wachstumsgehemmten David Bennent behandelte, Sohn des Schauspielers Heinz Bennent. " Mir war ganz klar, dass er der Oskar Mazerath ist. Als er nach Hause gekommen ist, soll er zu seinem Vater gesagt haben: Ich habe eine Rolle, wie du sie noch nie in deinem ganzen Leben gehabt hast und nie eine haben wirst ", erinnert sich Volker Schlöndorff. Die Dreharbeiten der 7,2 Millionen Mark teuren Produktion können beginnen.

Aber es verläuft schwierig – vor allem als Günter Grass am Filmset erscheint. Schlöndorff notiert in seinem "Tagebuch einer Verfilmung": " Am Drehort herrscht eine grauenhafte Stimmung. " Grass spricht mit den Schauspielern, lobt sie, kritisiert sie aber auch. " Am Ende des Tages war ich jedenfalls völlig am Boden zerstört ", sagt Volker Schlöndorff.