Die Kleider in den Nüssen

Vorlage für den Film ist das gleichnamige Buch der tschechischen Schriftstellerin Božena Němcová, der unter anderem auf dem Märchen "Aschenputtel", aber auch auf "Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich", "Allerleirauh" und "Frau Holle" der Gebrüder Grimm basiert. Darin geht es ebenfalls um ein armes, aber schönes Mädchen, das von seiner bösen Stiefmutter und nicht minder niederträchtigen Stiefschwestern malträtiert wird.

Vieles ist wie in Grimms Märchen: Ein Adeliger (im Buch ein Fürst, im Film ein Prinz) verliebt sich bei einem öffentlichen Ereignis (im Buch eine Messe, im Film ein Ball) in die dank eines Zaubers elegant gekleidete und bei der Flucht einen Pantoffel verlierende Magd. Es gibt den verzweifelten Versuch der Stiefmutter, ihre Tochter an Aschenputtels Stelle mit dem Fürsten zu vermählen. Es gibt einen abgeschnittenen Zeh und Blut im Schuh. Und schließlich gibt es auch ein Happy End mit Hochzeit.

" Wir waren alle in sie verliebt "

Bei Němcová ist Aschenbrödel aber eine ausgesprochen selbstbewusste, dem Prinzen unter anderem im Gewand eines Jägers entgegentretende junge Frau, die reiten, schießen und raufen kann. Zauberisches Element sind hier die im Titel genannten drei Haselnüsse: In ihnen verstecken sich jene Kleider, die Aschenbrödel in ihren Rollen als Jägerin, Balltänzerin und Braut trägt. Und ein Frosch, der die Heldin in der rechten Nutzung der Nüsse unterweist.