Das Jahr 1984 beschert der Welt Filme, die bis heute nachwirken: "Indiana Jones und der Tempel des Todes" kommt in die Kinos und Eddie Murphys "Beverly Hills Cop". Ein Film aber schlägt sie alle, spielt 291 Millionen Dollar ein: "Ghostbusters – Die Geisterjäger".

In der Geisterkomödie werden die drei Parapsychologen Dr. Peter Venkman (Bill Murray), Dr. Raymond Stantz (Dan Aykroyd) und Dr. Egon Spengler (Harold Ramis) von der Universität in New York gekündigt. Die drei Wissenschaftler, ein Zyniker (Murray), ein Clown (Aykroyd) und ein Nerd (Ramis), machen sich selbstständig – als Ghostbusters, Geisterjäger. Fortan eilen sie durch New York, setzen mit Protonenstrahlern Geister fest, die plötzlich überall auftauchen, und saugen sie mit ihrer Geisterfalle ein.