Komplex und böse

Geboren wird Zappa 1940 in Baltimore. Die ständigen Ortswechsel, die die Familie wegen seines bei der Armee arbeitenden Vaters vollziehen muss, machen ihn zum Eigenbrötler. Neben chemischen Experimenten wird die Musik - von Klassik über arabische Melodien bis hin zum Blues - zur Konstante. Mit 15 Jahren steht er als Schlagzeuger erstmals auf der Bühne, während seiner Schulzeit arbeitet er in einem Tonstudio. 1965 werden Zappas "Mothers of Invention" während eines Auftritts entdeckt; ein Jahr später erscheint als Debütalbum "Freak Out!".

Innerhalb der Musikszene von Los Angeles, die ganz im Zeichen der Hippie-Bewegung und des Folk-Rock steht, stechen die "Mothers of Invention" mit Zappas komplexen Kompositionen und satirisch-bösen Texten klar heraus. Das gilt auch, als Zappa, der zudem als Produzent erfolgreich ist, die Ursprungsband 1969 auflöst und mit anderen Musikern weitermacht.

" Bis es spritzt, spritzt Feuer !"

Unermüdlich schreibt Zappa Musik und Texte – bis zum Ende seines Lebens gibt der Kettenraucher über 100 Musikalben heraus. Auf Tournee lässt er sich gerne mit Groupies ein, zuhause führt er mit Frau und vier Kindern ein eher klassisches Familienleben. Seine Konzerte gleichen eher Inszenierungen: Legendär wird eine mit Sahne gefüllte Giraffe, mit der Zappa bei manchen Auftritten eine Ejakulation simuliert. 1979 hat er mit "Bobby Brown", der aus der Perspektive eines Frauenhassers unter anderem Vergewaltigung besingt, in Europa seinen größten Hit.