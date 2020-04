Geboren wird Kohl am 3. April 1930 in Ludwigshafen. Die Kanzlerschaft ist ihm keinesfalls in die Wiege gelegt. " Mein Vater war ein kleiner Beamter, Steuersekretär. Da war nicht viel Geld ", beschreibt Kohl sein Elternhaus.

CDU als zweites Zuhause

Katholisch, national, konservativ ist die Lebenswelt, in der er groß wird. Die Grundpfeiler der 1945 gegründeten CDU werden auch die Werte-Fundamente der Familie. Für Kohl wird die Partei früh zum zweiten Zuhause.

Mit 20 Jahren macht er Abitur, studiert Geschichte und Staatswissenschaften. Karriere aber macht Kohl in der Politik: 1959 wird er in den rheinland-pfälzischen Landtag gewählt, 1969 mit 39 Jahren zu Deutschlands jüngstem Ministerpräsidenten.