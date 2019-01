Ein kreativer Geist voll Energie

Seinen Ehrgeiz dokumentiert er auch in öffentlichen Machtkämpfen mit Wettbewerbern. So ist Orcale-Chef Larry Ellison wie Plattner ein enthusiastischer Segler und die Wettfahrten der beiden auf hoher See finden auch außerhalb der IT-Szene große Beachtung.

Selbst im Rentenalter ist Plattner noch voll Energie und als einziger Gründer noch im SAP-Aufsichtsrat aktiv. "Und was er angeht, da möchte er zu den Besten gehören. Es gibt keine halben Sachen" , sagt Matthias Uflacker, der am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam arbeitet.

Mäzen der Wissenschaft und Künste

Das von Plattner gegründete Informatik-Forschungsinstitut ist inzwischen eine renommierte Fakultät der Universität Potsdam mit 600 Studierenden. Plattner hält hier selbst regelmäßig Vorlesungen.

Daneben hat der mehrfache Milliardär Potsdam ein Kunst-Museum mit seiner umfangreichen Privatsammlung als Grundstock – und natürlich der neusten digitalen Ausstattung – gespendet. So bietet eine raffinierte Museums-App dem Besucher Informationen an, sobald er sich einem Objekt nähert.