Public Relations? Im Deutschland der 50er-Jahre ist das noch ein Fremdwort. Das ändert sich, als Baron Fritz Huschke von Hanstein bei Porsche anfängt. 1951 engagiert ihn der junge Autobauer als Rennfahrer. Ein Jahr später übernimmt er die Leitung des Rennteams und die PR -Arbeit für den Stuttgarter Konzern. Als talentierter Fahrer und eloquenter Adeliger verknüpft Hanstein beides gekonnt.

" Er schaffte es, die wenigen Autos, die Porsche damals baute, an seine Bekannten aus der Adelswelt zu verkaufen ", erinnert sich Hansteins Mitarbeiterin Evi Butz an seinen Plan, der Marke eine gewisse Aura zu verleihen. " Jeder Besuch eines Fürsten, Grafen oder Sportstars wurde auf Film festgehalten und der Presse zur Verfügung gestellt. " Er lädt Journalisten zu Rennen in Amerika oder zu Partys in sein Haus ein, das er oft als Hotel für Fahrer, Stars und Pressevertreter nutzt. Das PR-Konzept: Nähe schaffen, um Kritik zu vermeiden.