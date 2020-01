Erste Siege

Geboren wird Röhrl 1947 in Regensburg. 1968 nimmt er an der Bavaria-Rallye teil. Ab da ist er nicht mehr zu bremsen. Er gibt seinen Job auf und gewinnt 1971 die erste von 13 Europameisterschaften. 1980 bekommt er die Chance auf das kurvenreiche legendäre Autorennen von Monte Carlo. Zunächst soll er nur bei einigen WM -Läufen teilnehmen, doch dann startet er auch bei dieser fünftägige Rallye.

Röhrl kommt gut ins Rennen. Im französischen Ski-Ort Serre Chevalier offenbart die Winterrallye jedoch ihren hohen Schwierigkeitsgrad: erst Schnee, dann wieder trockene Strecke, gefolgt von spiegelglatten Abschnitten. Röhrl greift in die Trickkiste: Sein Beifahrer verstempelt sich einmal bei einer Zeitkontrolle - absichtlich. So müssen die beiden bei Neuschnee nicht als erste starten. Ein anderes Team macht die Bahn frei.

Brotzeit zum Glücklichsein

Kurz vor dem Ziel wird Röhrl am 25. Januar 1980 vor eine neue Herausforderung gestellt. Eine Zuschauerin hat Röhrl Apfelsinen geschenkt. Die liegen zunächst auf dem Rücksitz und kullern dann - während der rasanten Fahrt vorbei an Abgründen ohne Leitplanken - unter die Pedale. Röhrl sammelt bei vollem Tempo die Orangen ein - und gewinnt mit 40 Sekunden Vorsprung.