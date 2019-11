Keith Emerson ist in den 1970er-Jahren der Mann an den Tasten. Er liefert irrwitzige Rockriffs auf der Hammondorgel, futuristische Sinustöne am Synthesizer und rasende Läufe am Konzertflügel – all das auch gleichzeitig.

Es ist die Zeit des Prog-Rock, der Progressiven Rockmusik. Viele vergleichen Keith Emerson mit Jimi Hendrix: So wie der eine die Rockmusik mit der Gitarre revolutioniert, gelingt das Keith Emerson an den Keyboards.