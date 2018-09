Damals sei er noch ein Snob gewesen, der nur Jazz hörte, sagt Wright später, "ein Jazzo". Popmusik habe er bedeutungslos gefunden. "Erst 'Sgt. Pepper' machte mir klar, was Leute wie wir machen können."

Bruch mit Waters

Pink Floyd ist international erfolgreich. Platten wie "The Dark Side of the Moon", "Wish you were here" (1975) und "The Wall" (1979) zählen zu den bestverkauften Alben aller Zeiten. Wright trägt mit seinen jazz-geprägten Akkorden wesentlich dazu bei.