Argentiniens Junta-Chefs: Emilio Massera (li.), Jorge Rafael Videla

Am 1. Juni 1978 eröffnet General Videla das Weltturnier in Buenos Aires. Bei der Übertragung der Eröffnungsfeier weist ARD -Kommentator Thomas Reimer deutlich auf die Zustände in Argentinien hin, was zahllose Zuschauer zu empörten Anrufen veranlasst. Als amtierender Weltmeister bestreitet Deutschland das erste Spiel und enttäuscht gegen Polen mit 0:0.