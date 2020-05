Jährlich am 12. Mai wird der Internationale Tag der Pflege begangen. Er erinnert an die Britin Florence Nightingale, die am 12. Mai 1820 in Florenz zur Welt kam. Mit ihrem selbstlosen Einsatz im Krimkrieg und als Reformerin des Sanitätswesens hat sie Geschichte geschrieben.

Im 19. Jahrhundert herrschen in britischen Krankenhäusern katastrophale Zustände, Hygiene ist unbekannt. Frauen, die Kranke versorgen, kommen aus der Unterschicht und haben keinerlei Ausbildung. All das wird Florence Nightingale in lebenslanger Arbeit revolutionieren. Die von ihr geschaffenen Grundlagen für das Gesundheitssystem, insbesondere die Krankenpflege, gelten noch heute.