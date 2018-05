Henri Dunant, später schreibt er sich selbst meist Henry, holt Dorfbewohner aus der Nähe, erklärt ihnen, sie sollen den Verwundeten helfen und zwar egal für wen diese gekämpft haben. " Tutti fratelli ", sagt er: " Wir sind alle Brüder. "

" Darauf geht bis heute ein Grundsatz in der humanitären Hilfe zurück: Der kampfunfähige Soldat ist kein Feind mehr ", sagt Joachim Gardemann, Kinderarzt und Mitglied des Deutschen Roten Kreuzes für die internationale Auslandshilfe. " Der Soldat, der nicht mehr kämpfen kann, darf auch nicht mehr bekämpft werden. "

Der richtige Mensch zur richtigen Zeit am richtigen Ort