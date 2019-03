" Das Werk nehme seinen Anfang! Und ehe sechs Jahre vergangen, soll ein Riesenwerk zeugen von unserem Willen, unserem Fleiß, unserer Fähigkeit und unserer Entschlusskraft. "

Mit diesen Worten eröffnet Reichskanzler Adolf Hitler am 21. März 1934 die "Frühjahrsarbeitsschlacht": Wie in Oyten ist es für Zehntausende Deutsche im ganzen Reich das Startsignal, mit Hacke und Spaten die " Straßen des Führers " zu bauen.

Knochenarbeit unter militärischem Drill

Anders als von Hitlers Propaganda behauptet sind die Reichsautobahnen aber keine zukunftsweisende Idee der Nazis. Bereits in den 1920er-Jahren konzipiert der Ingenieur Robert Otzen ein System von kreuzungsfreien Fernschnellstraßen und gibt ihnen den Namen "Autobahn".

Nach der Machtübernahme 1933 greifen die Nationalsozialisten die Pläne sofort auf. Autobahnen sind strategisch nützlich; zugleich bringt die arbeitsintensive Bauweise ohne schweres Gerät viele Arbeitslose in Lohn und Brot. Da es seit 1932 bereits die von Kölns Oberbürgermeister Konrad Adenauer initiierte Autobahn Köln-Bonn (heute A555) gibt, wird diese kurzerhand zur Landstraße degradiert.

Baustelle der Autobahn 1 bei Bremen

Bei Oyten nehmen zunächst 200 Männer mit militärischem Drill den Bau der Strecke von Bremen nach Hamburg in Angriff. Bald graben sich bis zu 1.500 Arbeiter für einen Stundenlohn von 50 Pfennig durch die Moorlandschaft. Viele wurden in Hamburg oder Berlin zwangsverpflichtet und müssen in kasernenähnlichen Lagern hausen.