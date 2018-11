Mit dem "Cash & Carry"-Prinzip lernt der deutsche Einzelhandel Ende der 1950er-Jahre eine neue Einkaufsform aus den USA kennen. Statt sich Ware liefern zu lassen, holen die Händler sie nun billiger gegen Barzahlung in Selbstbedienungs-Großmärkten ab.

Zu den ersten Cash-and-Carry-Märkten in NRW zählen die Ratio und der Handelshof. Doch sie bekommen einen Rivalen, der sie bald alle überholen wird: Am 8. November 1963 eröffnen Ernst Schmidt und Wilhelm Schmidt-Ruthenbeck in Essen den ersten Metro-Großmarkt – die Keimzelle des künftigen weltumspannenden Metro-Konzerns.