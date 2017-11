Horten entlässt alle jüdischen Mitarbeiter, wirbt mit dem Spruch " Jetzt in arischem Besitz " und übernimmt sechs weitere Kaufhäuser von vertriebenen jüdischen Vorbesitzern. Statt in den Krieg ziehen zu müssen, übertragen ihm die Nazi-Behörden die Verteilung von Textilien in den von Bomben zerstörten Städten des Westens. Nach Kriegsende wird Horten deshalb von den Briten für anderthalb Jahre in einem Lager in Recklinghausen interniert. Angeblich erzwingt er mit einem Hungerstreik 1948 seine Entlassung.

Waren schon vor Kriegsende gehortet

" Das passt in das Bild eines sehr energischen und durchsetzungsfähigen Menschen, der, wenn er sich etwas vorgenommen hat, das auch durchbringt ", beschreibt Soénius den Charakter Hortens. Die Regale seines neuen Kaufhauses in Duisburg zu füllen, fällt Horten nicht schwer. Seit 1944 hat er Warenbestände in einem alten Schacht der Hamborner August-Thyssen-Hütte gelagert. Als Generalbevollmächtigten und Werbechef stellt Horten einen alten Bekannten ein, den früheren SS -Obersturmbannführer Rudolf Tesmann, später Mitglied des Präsidiums des Wirtschaftsrats der CDU .

Kaufhaus-König Helmut Horten 1969 in seinem Büro

Mit dem Duisburger "100-Tage-Haus" legt Helmut Horten den Grundstein zu einer rasanten Wirtschaftswunder-Karriere. Als alleiniger haftender Gesellschafter vergrößert er sein Unternehmen durch den Zukauf zweier kleiner Warenhausketten und eröffnet in kurzen Abständen nach amerikanischem Vorbild weitere Filialen, die alle seinen Namen tragen. Ende der 60er-Jahre besitzt Horten ein Milliarden-Vermögen, eine mondäne Villa in Düsseldorf mit Rolls-Royce-Fuhrpark und eine der größten Luxusjachten der Welt.

Prototyp des "Steuerflüchtlings"

Seiner 32 Jahre jüngeren Ehefrau Heidi schenkt Horten 1966 zur Hochzeit den "Blauen Wittelsbacher", einen 35-Karat-Diamanten aus Bayerns Kronjuwelen. Drei Jahre später überrascht der "Kaufhaus-König" erneut die Öffentlichkeit. So konsequent, wie er zuvor rastlos seinen Aufstieg betrieben hat, verkauft Horten nun seine mehr als 50 Warenhäuser und übersiedelt in die Schweiz – steuerfrei mitsamt der rund eine Milliarde Mark, die ihm sein Imperium eingebracht hat.