Doch die Situation eskaliert. Der Tag endet mit Toten und Verletzten. Drei Jahre später ruft der amerikanische Arbeiterbund zum Gedenken der Opfer den 1. Mai als "Kampftag der Arbeiterbewegung" aus.

Tag der internationalen Kundgebung

Das greifen die Europäer auf. Zum 100. Jahrestag des Sturms auf die Bastille treffen sich am 14. Juli 1889 in Paris 400 Vertreter sozialistischer Parteien und Gewerkschaften. Sie beschließen: "In Anbetracht der Tatsache, dass eine solche Kundgebung bereits von dem amerikanischen Arbeiterbund für den 1. Mai 1890 beschlossen worden ist, wird dieser Zeitpunkt als Tag der internationalen Kundgebung angenommen."

In Deutschland ist die Situation schwierig, hier gelten noch die Bismarck’schen Sozialistengesetze. Die Sozialdemokraten dürfen sich nicht versammeln und keine eigenen Zeitungen verbreiten. Im deutschen Kaiserreich drohen die Unternehmen mit Aussperrungen, Entlassungen und schwarzen Listen. Trotzdem beteiligen sich am 1. Mai 1890 etwa 100.000 mutige Frauen und Männer an Streiks, Demonstrationen oder verbotenen Maispaziergängen.