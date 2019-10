In der Hochsaison versuchen heute bis zu 200 Menschen am Tag den Kibo im Kilimandscharo-Massiv zu erklettern, mit 5.895 Metern der höchste Berg Afrikas. Auch der 30-jährige Hans Meyer ist im 19. Jahrhunderts fasziniert von dem Berg mit der eisglitzernden Kappe am Äquator. Er ist der Enkel des Meyer-Lexikon-Erfinders und hat das nötige Geld für eine Expedition. Tansania ist zu der Zeit deutsche Kolonie.

" Über den Wolken strahlt plötzlich aus dem Himmelsblau ein wunderbar erhabenes Bergbild in schneeblendender Weiße hervor wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt ", schreibt er in seinem Kilimandscharo-Tagebuch. " Es packt mich mit unwiderstehlicher Gewalt! "