In Großbritannien kennt kaum jemand Eric L. Malpass. Der britische Schriftsteller wäre gern für seine drei späten Shakespeare-Bücher berühmt. Aber sie sind ein Flop. So wie die meisten seiner Werke. Eine Ausnahme gibt es allerdings - auch wenn es zunächst nicht danach aussieht.

1965 erscheint sein zweiter Roman "Morning's at seven", der in England zwar lediglich 5.000 Mal verkauft wird. Aber eine US -Illustrierte kauft die Rechte daran für eine Fortsetzungsserie und der deutsche Rowohlt-Verlag will das Buch ebenfalls veröffentlichen.