Hitler macht Druck

Für Hitler ist das Nazi-Verbot hinderlich, er drängt den neuen österreichischen Kanzler Kurt von Schuschnigg zur Verständigung. Bei einem Treffen auf dem Obersalzberg setzt der "Führer" im Februar 1938 durch, dass der Anführer der österreichischen Nationalsozialisten, Arthur Seyß-Inquart, Innenminister wird.

Um eine völlige Machtübernahme der Nazis zu verhindern, kündigt Schuschnigg am 9. März 1938 eine Volksabstimmung über Österreichs Unabhängigkeit an. Hitler stoppt diese mit Drohungen, Schuschnigg tritt zurück.

Österreicher bejubeln "Anschluss"

Als Hitler verlangt, dass Seyß-Inquart neuer Kanzler wird, weigert sich der österreichische Bundespräsident Wilhelm Miklas, diesen zu ernennen. Daraufhin marschiert die Wehrmacht ein.

Am 13. März 1938 wird das "Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich" erlassen. Zwei Tage später jubeln Zehntausende in Wien Hitler zu: "Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich."

Erst 1955 wieder souverän

Bei einer undurchsichtigen und pseudo-demokratischen Volksabstimmung votieren am 10. April 1938 jeweils fast 100 Prozent der Österreicher und der Deutschen für den "Anschluss".