Überprüfung des Zölibatsgesetzes gefordert

Auch in der Bundesrepublik gibt es Kritik am Zölibat: Neun prominente Theologen bitten die Bischöfe vor deren Konferenz in Essen die Regelung auf den Prüfstand zu stellen. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Walter Kasper, Karl Lehmann, Karl Rahner und Joseph Ratzinger.