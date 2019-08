Zurück in Frankreich wird Napoléon als Held gefeiert. Nach Bürgerkrieg und Terror ist die Revolution 1799 am Ende. Das Bedürfnis nach Ruhe nutzt Napoléon zum Staatsstreich und setzt sich an die Spitze des neu eingeführten Konsulats.

Aus Begeisterung wird Hass

Fünf Jahre nach dem "Brumaire-Putsch" krönt er sich zum Kaiser. Die Bevölkerung ist begeistert, das Monarchieverbot von 1792 vergessen.

1810 beherrscht Napoléon halb Europa. Fünf Jahre später ist er am Ende. Nach den Niederlagen im Russlandfeldzug und bei Waterloo wird er in die Verbannung geschickt.