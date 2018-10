Welthit "The Lady in Red"

Das Gitarrenspielen bringt sich Chris de Burgh selber bei. Nach dem College wird er nicht wie geplant Banker, sondern Musiker. Jahrelang spielt er für wenig Geld in Clubs.

Mit seinem ersten Album beginnt für den 26-Jährigen 1974 der weltweite Erfolg. "Ein Lied daraus wurde zu einem Hit in Südamerika" , erinnert er sich. "Das nächste Album, 'Spanish Train and other Stories', bekam Doppel-Platin in Kanada." 1986 landet er mit "The Lady in Red" einen Welthit.

Geerdeter Familienmensch

Zwischen seinen Tourneen genießt de Burgh sein Zuhause in Irland. Er lebt mit seiner Familie südlich von Dublin. Mit seiner Frau Diane ist er seit 1977 verheiratet. Die beiden haben zwei Söhne und eine Tochter.

"Wir sind eine Familie, die zusammenhält, und glauben nicht an all das Zeug, was über das Pop-Business erzählt wird" , sagt Chris de Burgh. "Die Person daheim ist der Mensch, der du wirklich bist." Derzeit arbeitet er an einem Musical über Robin Hood, das 2020 in Fulda Premiere haben soll.

