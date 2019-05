2017 wird Charles Aznavour mit einem Stern auf dem "Walk of Fame", der Ruhmesmeile von Hollywood, geehrt. Der französische Sänger hat damals 70 Jahre Karriere hinter sich: 1.300 Chansons, Konzerte in 94 Ländern und acht Sprachen, 200 Millionen verkaufte Tonträger.

Doch so erfolgreich ist der am 22. Mai 1924 in Paris geborene Sohn einer geflüchteten armenischen Künlsterfamilie nicht von Beginn an. Seine Durststrecke dauert Jahrzehnte. "Man fand mich hässlich, meine Stimme schlecht", sagt er rückblickend. Sein Gegenmittel: "Ich habe mich an mich gewöhnt."