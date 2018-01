Im vollgepackten VW Käfer über den Brenner Richtung Adria und mit Conny Froboess im Radio "Zwei kleine Italiener" schmettern: So beginnt Anfang der 1960er-Jahre für Abertausende Deutsche die Urlaubsreise in den sonnigen, noch exotischen Süden. Wer kein eigenes Auto hat, fährt billig mit dem Bus: fünf Tage Gardasee-Venedig-Dolomiten für 35 Mark.

Auch Charterflüge in die Ferne werden jetzt erschwinglich: Allein auf Mallorca buchen westdeutsche Reiseveranstalter 1964 bereits 25.000 Betten. Die Deutschen werden zu Reiseweltmeistern. Auf mindestens 24 Tage bezahlten Erholungsurlaub im Jahr hat jeder Arbeitnehmer Anspruch.

Urlaub darf nicht ausbezahlt werden

Mit Sack und Pack im Käfer in den Urlaub

So bestimmt es das am 8. Januar 1963 erlassene Bundesurlaubsgesetz, das eigentlich "Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer" heißt. Gegenüber 1954 bedeutet dies eine Verdopplung der Urlaubstage, die nun an einem Stück vom Arbeitgeber gewährt werden müssen.

Zur Urlaubsgewährung bestehen in den einzelnen Branchen und Bundesländern sehr unterschiedliche tarifliche Regelungen. Diese bleiben vom neuen Gesetz unberührt, sofern sie die dort festgelegten Mindestanforderungen erfüllen oder übertreffen.