Binnen weniger Wochen wird der deutsche Song in ganz Amerika bekannt und schießt auf Platz zwei der US -Charts. Doch die Plattenfirma verschläft den Boom und so bleibt Nena in den Staaten ein One-Hit-Wonder. " Wir haben da nie live gespielt ", bekennt sie enttäuscht. Dafür schafft Nena ein anderes kleines Pop-Wunder: 1984 steht sie mit "99 Red Balloons" in Großbritannien auf Platz eins.